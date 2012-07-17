Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Металлург-Кузбасс
Шинник - Новокузнецк: обзор матча 17 июля 2012
Шинник
17.07.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 0
Завершен
Новокузнецк
33'
Е. Ятченко
85'
Я. Зайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Новокузнецк
88'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
ГОЛ! 2:0!
Я. Зайка
85'
Замена
Я. Зайка
️️️️
К. Скрыльников
80'
Замена
А. Нежелев
️️️️
М. Белецкий
70'
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Алхазов
69'
46'
Замена
И. Шпаков
️️️️
Р. Ткачук
Замена
А. Валикаев
️️️️
В. Корытько
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Ятченко
Пас отдал
К. Скрыльников
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
91
Яков Зайка
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Иван Шпаков
ЦФ
14
Александр Голубев
ЦФ
3-2-3-1
22
Цыган
13
Белецкий
33
Ламанж
21
Катынсус
26
Васиев
97
Ятченко
36
Скрыльников
56
Гриднев
10
Корытько
13
Алхазов
3-2-3-1
1
Саутин
5
Самойлов
4
Выходил
17
Бухряков
2
Недорезов
67
Ткачук
12
Волгин
7
Клименко
8
Учуров
11
Кириллов
36
Скрыльников
91
Зайка
91
Зайка
36
Скрыльников
13
Белецкий
7
Нежелев
7
Нежелев
13
Белецкий
10
Корытько
5
Валикаев
5
Валикаев
10
Корытько
13
Алхазов
30
Дудченко
30
Дудченко
13
Алхазов
67
Ткачук
15
Шпаков
15
Шпаков
67
Ткачук
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
67
Ткачук
58
Егоров
58
Егоров
67
Ткачук
Остались в запасе
Шинник
Новокузнецк
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Новокузнецк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Новокузнецк
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+