Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Металлург-Кузбасс
Ротор - Новокузнецк: обзор матча 10 сентября 2012
Ротор
10.09.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Новокузнецк
18'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Новокузнецк
Желтая карточка
Д. Арлашин
88'
87'
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Голубев
Замена
Д. Арлашин
️️️️
В. Кармазиненко
81'
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Ставпец
77'
76'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
И. Тодорович
75'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Пугин
67'
66'
Желтая карточка
С. Егоров
Желтая карточка
А. Рылов
64'
Желтая карточка
А. Васянович
63'
Замена
А. Рылов
️️️️
С. Ваганов
53'
46'
Замена
И. Шпаков
️️️️
В. Авсюк
Желтая карточка
А. Малыгин
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
Пас отдал
И. Зинин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
14
Александр Голубев
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
3
Олеников
6
Малыгин
30
Васянович
17
Пугин
23
Ваганов
7
Зинин
4
Фомин
19
Тодорович
16
Ставпец
8
Кармазиненко
3-2-4-1
99
Дюпин
5
Самойлов
88
Наваловский
4
Выходил
12
Сапаев
67
Ткачук
58
Егоров
7
Клименко
9
Авсюк
0
Емельянов
14
Голубев
17
Пугин
18
Нечаев
18
Нечаев
17
Пугин
8
Кармазиненко
30
Арлашин
30
Арлашин
8
Кармазиненко
16
Ставпец
55
Гузь
55
Гузь
16
Ставпец
23
Ваганов
10
Рылов
10
Рылов
23
Ваганов
9
Авсюк
15
Шпаков
15
Шпаков
9
Авсюк
14
Голубев
18
Киселев
18
Киселев
14
Голубев
Остались в запасе
Ротор
Новокузнецк
77
Девико Хинчагов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
77
Девико Хинчагов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Ротор - Новокузнецк
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Ротор
Новокузнецк
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+