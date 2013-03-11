Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Спартак-Нальчик
Новокузнецк - Спартак-Нальчик: обзор матча 11 марта 2013
Новокузнецк
11.03.2013, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Спартак-Нальчик
Замена
Р. Ткачук
️️️️
А. Клименко
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ткачук
90'
+1
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Киселев
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Болов
84'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
Замена
И. Шпаков
️️️️
В. Шишелов
81'
77'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Медведев
75'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Буйтраго
Замена
В. Авсюк
️️️️
С. Емельянов
64'
Желтая карточка
А. Клименко
62'
46'
Замена
Д. Зинович
️️️️
Д. Галин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-2-2
99
Дюпин
2
Недорезов
5
Самойлов
5
Эдиев
12
Сапаев
31
Зотов
7
Клименко
0
Емельянов
32
Козлов
55
Шишелов
4-4-2
1
Коченков
2
Засеев
4
Овсиенко
40
Тимошин
71
Багаев
53
Руа Флорес
24
Галин
37
Чеботару
11
Аверьянов
13
Медведев
10
Буйтраго
18
Киселев
22
Нарылков
22
Нарылков
18
Киселев
7
Клименко
67
Ткачук
67
Ткачук
7
Клименко
0
Емельянов
9
Авсюк
9
Авсюк
0
Емельянов
55
Шишелов
15
Шпаков
15
Шпаков
55
Шишелов
24
Галин
38
Зинович
38
Зинович
24
Галин
10
Буйтраго
14
Коронов
14
Коронов
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
13
Медведев
88
Болов
88
Болов
13
Медведев
Остались в запасе
Новокузнецк
Спартак-Нальчик
14
Максим Коршунов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Новокузнецк - Спартак-Нальчик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РФЦ Заря
Новости команд
Все
Новокузнецк
Спартак-Нальчик
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+