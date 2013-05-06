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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Балтика
Новокузнецк - Балтика: обзор матча 06 мая 2013
Новокузнецк
06.05.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 5
Завершен
Балтика
15'
А. Киселев
85'
И. Шпаков
23'
М. Скавыш
53'
М. Вотинов
58'
М. Скавыш
67'
А. Сальников
87'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Балтика
87'
ГОЛ! 2:5!
А. Гацко
Красная карточка
Р. Ткачук
86'
ГОЛ! 2:4!
И. Шпаков
85'
82'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
А. Вишняковс
Замена
А. Волгин
️️️️
С. Нарылков
81'
Замена
В. Егунов
️️️️
А. Козлов
73'
71'
Замена
К. Марущак
️️️️
М. Плопа
67'
ГОЛ! 1:4!
А. Сальников
Желтая карточка
П. Самойлов
64'
64'
Замена
А. Гацко
️️️️
Д. Сысуев
Замена
С. Емельянов
️️️️
А. Киселев
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
М. Скавыш
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Вотинов
46'
Замена
А. Сальников
️️️️
В. Крючков
Замена
И. Шпаков
️️️️
В. Шишелов
46'
Желтая карточка
С. Нарылков
43'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
ГОЛ! 1:0!
А. Киселев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-1-2-3
1
Саутин
67
Ткачук
5
Самойлов
31
Зотов
22
Нарылков
9
Авсюк
7
Клименко
4
Вукобратович
32
Козлов
55
Шишелов
3-2-2-3
1
Колинько
55
Крючков
23
Васильев
3
Плопа
89
Стоцкий
81
Зимулька
8
Чиркин
20
Вишняковс
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
55
Шишелов
15
Шпаков
15
Шпаков
55
Шишелов
22
Нарылков
12
Волгин
12
Волгин
22
Нарылков
18
Киселев
0
Емельянов
0
Емельянов
18
Киселев
32
Козлов
23
Егунов
23
Егунов
32
Козлов
55
Крючков
47
Сальников
47
Сальников
55
Крючков
20
Вишняковс
33
Курбанов
33
Курбанов
20
Вишняковс
3
Плопа
18
Марущак
18
Марущак
3
Плопа
8
Сысуев
17
Гацко
17
Гацко
8
Сысуев
Остались в запасе
Новокузнецк
Балтика
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Новокузнецк - Балтика
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Металлург
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