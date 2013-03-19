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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Металлург-Кузбасс
Торпедо - Новокузнецк: обзор матча 19 марта 2013
Торпедо
19.03.2013, вторник, 17:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Новокузнецк
72'
Д. Большаков
90+3'
В. Кириллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Новокузнецк
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Кириллов
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Ю. Газинский
89'
85'
Замена
И. Шпаков
️️️️
В. Шишелов
81'
Замена
В. Кириллов
️️️️
М. Коршунов
ГОЛ! 1:0!
Д. Большаков
72'
Замена
В. Татарчук
️️️️
Д. Скепский
69'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Д. Войнов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
94
Валентин Фомичев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
0
Сергей Емельянов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
4-3-1-2
56
Довбня
9
Большаков
15
Князев
12
Ефимов
27
Молодцов
10
Скепский
18
Газинский
21
Войнов
90
Безлихотнов
13
Обухов
94
Фомичев
4-3-3
99
Дюпин
31
Зотов
2
Недорезов
5
Эдиев
5
Самойлов
7
Клименко
9
Авсюк
14
Коршунов
32
Козлов
4
Вукобратович
55
Шишелов
18
Газинский
13
Замалиев
13
Замалиев
18
Газинский
21
Войнов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
21
Войнов
10
Скепский
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Скепский
55
Шишелов
15
Шпаков
15
Шпаков
55
Шишелов
14
Коршунов
11
Кириллов
11
Кириллов
14
Коршунов
Остались в запасе
Торпедо
Новокузнецк
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
Главный тренер
Борис Игнатьев
0
Сергей Емельянов
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
22
Сергей Нарылков
ОП
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
Остались в запасе
0
Сергей Емельянов
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
22
Сергей Нарылков
ОП
1
Александр Саутин
ВР
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Торпедо - Новокузнецк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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