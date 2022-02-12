Микаэль Нанизаямо - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Нанизаямо
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Нанизаямо
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|10
|1
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|14.05.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|32'
|07.05.2022
|1' -78'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Рид (Рид)
|09.04.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:3
|Альтах (Альтах)
|02.04.2022
|1' -87'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|45'
|19.03.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|64' 82'
|12.03.2022
|1' -83'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|26.02.2022
|1' -53'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|20.02.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2022
|1' -83'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Аустрия (Вена)