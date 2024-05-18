Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Микаэль Нанизаямо - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1998 (28), Тур
#37 | Защитник
192 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
1' - 53'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
15.05.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
10.05.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Ивердон
3 : 1
05.05.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лугано
2 : 0
20.04.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
0 : 0
07.04.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
04.04.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
0 : 1
01.04.2024
Лозанна-Спорт
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
17.03.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
3 : 1
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
1 : 2
02.03.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
2 : 2
31.01.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 1
28.01.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
04.11.2023
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
29.10.2023
Базель
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
1 : 2
13.08.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
06.08.2023
Ивердон
Был в запасе
Главные новости
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
2
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+