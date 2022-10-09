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Алахуэленсе
Роналдо Сиснерос
Статистика
€ 850 тыс
Роналдо Сиснерос - статистика
Алахуэленсе
8 января 1997 (29)
#18 | Нападающий
181 см
Мексика
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
25
7
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
09.10.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
01.10.2022
Атланта Юнайтед
1' - 54'
США. МЛС, 44 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
17.09.2022
Филадельфия Юнион
67' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
0 : 1
15.09.2022
Атланта Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
11.09.2022
Торонто
68' - 90'
90'
США. МЛС, 41 тур
Портленд
2 : 1
05.09.2022
Атланта Юнайтед
1' - 63'
США. МЛС, 40 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
01.09.2022
Атланта Юнайтед
1' - 61'
США. МЛС, 39 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
28.08.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 60'
США. МЛС, 37 тур
Коламбус
2 : 2
22.08.2022
Атланта Юнайтед
1' - 75'
США. МЛС, 36 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
18.08.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 64'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
2 : 2
14.08.2022
Атланта Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
06.08.2022
Сиэтл
1' - 65'
23'
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
0 : 0
31.07.2022
Атланта Юнайтед
1' - 81'
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
25.07.2022
Атланта Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
17.07.2022
Орландо Сити
1' - 74'
США. МЛС, 27 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
14.07.2022
Реал Солт-Лейк
1' - 77'
7, 33'
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
0 : 3
10.07.2022
Остин
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
04.07.2022
Атланта Юнайтед
67' - 90'
86'
США. МЛС, 22 тур
Торонто
2 : 1
26.06.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
19.06.2022
Интер Майами
1' - 75'
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 2
22.05.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
15.05.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 71'
США. МЛС, 14 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
08.05.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
3, 27, 36'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 1
30.04.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Интер Майами
2 : 1
24.04.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
13'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
17.04.2022
Цинциннати
1' - 80'
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