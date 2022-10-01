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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед: обзор матча 01 октября 2022
Нью-Инглэнд Революшн
01.10.2022, суббота, 20:30
США. МЛС, 46 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
32'
Д. Вриони (П)
85'
Г. Боу
81'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Г. Боу
87'
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
76'
Замена
К. Уайли
️️️️
Л. Араухо
Замена
J. Rennicks
️️️️
Д. Вриони
76'
76'
Замена
М. Морено
️️️️
С. Соса
Замена
Д. Борреро
️️️️
I. Gil
76'
Замена
В. Каптум
️️️️
М. Полстер
58'
56'
Замена
Э. Москера
️️️️
Р. Эрнандес
55'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
54'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
Замена
К. Макун
️️️️
R. Spaulding
46'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гутман
Желтая карточка
T. McNamara
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Вриони
32'
Желтая карточка
I. Gil
22'
5'
Желтая карточка
С. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-2-5
88
Фаррелл
22
34
5
Бай
8
Полстер
10
Хиль
9
Вриони
26
10
7
Боу
1
Петрович
4-1-1-4
1
11
Леннон
12
Эрнандес
15
Гутман
44
Пурата
14
Сейдич
23
Алмада
15
Франко
5
Соса
18
Сиснерос
7
Араухо
7
Боу
34
34
7
Боу
34
4
Макун
4
Макун
34
8
Полстер
6
Каптум
6
Каптум
8
Полстер
10
77
Борреро
77
Борреро
10
9
Вриони
9
9
9
Вриони
7
Араухо
12
Уайли
12
Уайли
7
Араухо
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
5
Соса
10
Морено
10
Морено
5
Соса
12
Эрнандес
7
Москера
7
Москера
12
Эрнандес
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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