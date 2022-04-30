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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 30 апреля 2022
Монреаль
30.04.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
4'
К. Миллер
81'
Х. Торрес
51'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
85'
Замена
J. Conway
️️️️
Ф. Ибарра
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
83'
ГОЛ! 2:1!
Х. Торрес
81'
80'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Л. Араухо
76'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
76'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Джонстон
75'
Замена
С. Пьетт
️️️️
И. Коне
69'
Желтая карточка
И. Коне
58'
54'
Желтая карточка
А. Франко
51'
Желтая карточка
М. Морено
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Морено
Замена
Х. Торрес
️️️️
A. Hamdi
46'
Желтая карточка
В. Ваньяма
31'
Желтая карточка
Р. Камачо
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Миллер
Пас отдал
Д. Михайлович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
1-4-5
1
Бреза
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
8
Коне
9
Киото
4
Камачо
2
Джонстон
14
2
Ватерман
3-1-5
1
11
Леннон
15
Гутман
12
Робинсон
23
Алмада
18
Сиснерос
15
Франко
5
Ибарра
7
Араухо
10
Морено
8
Коне
6
Пьетт
6
Пьетт
8
Коне
2
Джонстон
2
2
2
Джонстон
14
99
Торрес
99
Торрес
14
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
7
Араухо
11
Малрейни
11
Малрейни
7
Араухо
5
Ибарра
36
36
5
Ибарра
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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