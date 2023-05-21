Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Simon van Duivenbooden - статистика

ВПС
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витесс
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Витесс
6 : 0
21.05.2023
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Витесс
2 : 0
14.05.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Витесс
2 : 0
08.04.2023
Гоу Эхед Иглс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
01.04.2023
Витесс
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Витесс
1 : 1
19.03.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Спарта
3 : 1
11.03.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Витесс
0 : 1
03.03.2023
АЗ Алкмаар
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Витесс
1 : 2
26.02.2023
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Волендам
2 : 0
18.02.2023
Витесс
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Витесс
2 : 0
12.02.2023
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Эммен
2 : 2
04.02.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
1 : 3
28.01.2023
Витесс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Витесс
2 : 2
25.01.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
1 : 0
21.01.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
0 : 0
15.01.2023
НЕК
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
07.01.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
13.11.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Аякс
2 : 2
09.11.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Витесс
0 : 4
05.11.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
0 : 3
15.10.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Витесс
1 : 2
09.10.2022
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Витесс
2 : 2
27.08.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Витесс
0 : 4
20.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
3 : 1
12.08.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Витесс
2 : 5
07.08.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Главные новости
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+