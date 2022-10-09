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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фортуна
Витесс - Фортуна: обзор матча 09 октября 2022
Витесс
09.10.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
32'
Б. Бялек
40'
А. Ферати
80'
Р. Вита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Фортуна
88'
Замена
К. Бассетт
️️️️
О. Озякуп
88'
Замена
Р. Янссен
️️️️
А. Ферати
Замена
Г. де Регт
️️️️
Г. Видович
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вита
80'
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
79'
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
Замена
М. Меленстен
️️️️
Т. Хайек
68'
Замена
М. Манхоф
️️️️
Н. Фредериксен
68'
Замена
К. Козловски
️️️️
Р. Фламинго
67'
61'
Желтая карточка
О. Озякуп
Желтая карточка
М. Беро
59'
Желтая карточка
Р. Фламинго
58'
Желтая карточка
М. Виттек
55'
Желтая карточка
Т. Хайек
51'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Ферати
Пас отдал
И. Кордоба
ГОЛ! 1:0!
Б. Бялек
Пас отдал
М. Беро
32'
16'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
И. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Умару Эмбалу
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
3-2-2-3
37
Шерпен
6
Фламинго
4
Ферру
37
Хайек
32
Виттек
2
Аркю
22
Беро
6
Тронстад
21
Бялек
8
Фредериксен
40
Видович
4-3-1-2
1
Пандур
23
Наварро
3
Гут
12
Пинту
27
Кокс
10
Ферати
21
Эрдоган
15
Озякуп
14
Кордоба
17
Йылмаз
11
Эмбалу
8
Фредериксен
42
Манхоф
42
Манхоф
8
Фредериксен
37
Хайек
21
Меленстен
21
Меленстен
37
Хайек
6
Фламинго
10
Козловски
10
Козловски
6
Фламинго
40
Видович
11
де Регт
11
де Регт
40
Видович
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
10
Ферати
4
Янссен
4
Янссен
10
Ферати
12
Пинту
20
Сентьенс
20
Сентьенс
12
Пинту
15
Озякуп
17
Бассетт
17
Бассетт
15
Озякуп
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
Остались в запасе
Витесс
Фортуна
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
90
Василиос Сурлис
АП
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Остались в запасе
90
Василиос Сурлис
АП
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Витесс - Фортуна
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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