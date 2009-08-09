|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|32
|3
|0
|10
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|22'
|01.11.2009
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|22.10.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|03.10.2009
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|22.09.2009
|1' -68'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|60' 68'
|19.09.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.09.2009
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|45'
|28.08.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Чита (Чита)
|17.08.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|45'
|09.08.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|06.08.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|29.07.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|30' 42'
|26.07.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|09.07.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|06.07.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Носта (Новотроицк)
|73'
|05.06.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|41' 15'
|02.06.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Салют (Белгород)
|37'
|25.05.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|22.05.2009
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|83'
|14.05.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|40'
|11.05.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|30.04.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|22.04.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.04.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|08.04.2009
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|31.03.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.03.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)