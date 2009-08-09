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    Емидио Ромалье Рикардо Силва - статистика

    Имя Емидио Ромалье
    Фамилия Рикардо Силва
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1975 (47 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 32 3 0 10 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 3:1 Шинник (Ярославль)
    22'
    01.11.2009 1' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    22.10.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Балтика (Калининград)
    03.10.2009 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Шинник (Ярославль)
    22.09.2009 1' -68' Шинник (Ярославль) 1:3 Луч (Владивосток)
    60' 68'
    19.09.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.09.2009 1' -90' Урал (Екатеринбург) 3:1 Шинник (Ярославль)
    45'
    28.08.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Чита (Чита)
    17.08.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 Шинник (Ярославль)
    45'
    09.08.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    06.08.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Анжи (Махачкала)
    29.07.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    30' 42'
    26.07.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:3 Шинник (Ярославль)
    09.07.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Витязь (Подольск)
    06.07.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Носта (Новотроицк)
    73'
    05.06.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    41' 15'
    02.06.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Салют (Белгород)
    37'
    25.05.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Шинник (Ярославль)
    22.05.2009 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    83'
    14.05.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    40'
    11.05.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    30.04.2009 1' -90' Чита (Чита) 1:0 Шинник (Ярославль)
    22.04.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.04.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    08.04.2009 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Шинник (Ярославль)
    31.03.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.03.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Краснодар (Краснодар)
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