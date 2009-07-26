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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Шинник
Краснодар - Шинник: обзор матча 26 июля 2009
Краснодар
26.07.2009, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 3
Завершен
Шинник
17'
С. Соколов
18'
С. Яшин
27'
С. Яшин
45'
С. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Шинник
Замена
️️️️
С. Кабанов
Пенальти не реализован!
М. Бузникин
Замена
️️️️
С. Мирошниченко
Замена
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
М. Бузникин
Замена
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
С. Резников
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
️️️️
А. Бочков
Замена
️️️️
Д. Лошкарев
ГОЛ! 1:3!
С. Яшин
Красная карточка
Д. Пчелинцев
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 1:2!
С. Яшин
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Яшин
ГОЛ! 1:0!
С. Соколов
17'
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
27
Дмитрий Лошкарев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
3-2-4-1
31
Пчелинцев
2
Соколов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
5
Дубровин
27
Лошкарев
25
Деменко
90
Михеев
50
Татарчук
13
Дорожкин
3-1-4-1-1
27
Правкин
99
Кабанов
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
25
Бочков
6
Резников
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
15
Бузникин
Остались в запасе
Краснодар
Шинник
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Краснодар - Шинник
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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