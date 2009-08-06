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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Анжи
Шинник - Анжи: обзор матча 06 августа 2009
Шинник
06.08.2009, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 23 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
5'
Г. Олексич
69'
С. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Анжи
Желтая карточка
Э. Мамаев
Замена
️️️️
М. Бурченко
Замена
️️️️
С. Яшин
ГОЛ! 2:0!
С. Яшин
Замена
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
️️️️
Д. Цораев
Замена
️️️️
Р. Монарев
Замена
️️️️
Д. Гриднев
Замена
️️️️
М. Бузникин
ГОЛ! 1:0!
Г. Олексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-1-3-2
27
Правкин
2
Ндри
0
Олексич
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
25
Бочков
22
Аджинджал
18
Яшин
8
Бурченко
15
Бузникин
31
Монарев
4-1-4-1
31
Абаев
13
Тагирбеков
88
Наваловский
17
Мамаев
20
Саджая
88
Бакаев
6
Цораев
25
Арзиани
56
Гриднев
23
Жосан
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Шинник
Анжи
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Шинник - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Шинник
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