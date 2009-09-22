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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 22 сентября 2009
Шинник
22.09.2009, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 32 тур
1 : 3
Завершен
Луч
29'
Н. Бурмистров
18'
Ю. Мамаев
88'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
Вторая желтая
М. Бузникин
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Дедечко
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
️️️️
В. Михалев
Желтая карточка
С. Яшин
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Желтая карточка
С. Правкин
Вторая желтая
Е. Ромалье Рикардо Силва
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Замена
️️️️
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
М. Бузникин
ГОЛ! 1:1!
Н. Бурмистров
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-4-1-1
27
Правкин
2
Ндри
0
Олексич
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
20
Войдель
18
Яшин
8
Бурченко
22
Аджинджал
18
Бурмистров
15
Бузникин
4-5-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
2
Колесников
7
Данцев
9
Михалев
28
Мамаев
69
Дедечко
13
Кудряшов
2
Михеев
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Шинник
Луч
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Шинник - Луч
5
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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