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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - Шинник
Носта - Шинник: обзор матча 04 ноября 2009
Носта
04.11.2009, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
2'
С. Сердюков
73'
Е. Гаврюк
48'
М. Бузникин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Шинник
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
️️️️
А. Еркин
Замена
️️️️
С. Глазюков
ГОЛ! 2:1!
Е. Гаврюк
Замена
️️️️
С. Резников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бузникин
Желтая карточка
А. Еркин
Желтая карточка
А. Хорин
Желтая карточка
М. Бурченко
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
М. Будников
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
30
Максим Минеев
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
0
Владислав Лунгу
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
2
Сергей Глазюков
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Олег Саматов
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
3-1-3-3
1
Вавилин
30
Минеев
23
Хорин
22
Будников
11
Пазин
0
Лунгу
21
Макиев
8
Семенов
29
Сердюков
2
Глазюков
10
Гаврюк
3-1-4-2
27
Правкин
0
Рикардо Силва
99
Кабанов
2
Ндри
25
Бочков
18
Яшин
8
Бурченко
22
Аджинджал
6
Резников
33
Еркин
15
Бузникин
Остались в запасе
Носта
Шинник
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Носта - Шинник
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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