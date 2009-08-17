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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Шинник
Волга - Шинник: обзор матча 17 августа 2009
Волга
17.08.2009, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
4 : 1
Завершен
Шинник
7'
Е. Тараканов
10'
С. Турсунов
34'
Д. Айдов (П)
51'
Д. Айдов (П)
28'
А. Буйволов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Шинник
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
️️️️
С. Резников
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
️️️️
А. Хазов
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
Р. Монарев
Замена
️️️️
С. Яшин
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Айдов
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Айдов
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Буйволов
ГОЛ! 2:0!
С. Турсунов
10'
ГОЛ! 1:0!
Е. Тараканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
3-2-3-1-1
32
Трифонов
55
Тараканов
25
Буйволов
4
Айдов
6
Полянин
11
Виноградов
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
3-1-4-1-1
27
Правкин
0
Рикардо Силва
0
Олексич
2
Ндри
25
Бочков
6
Резников
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
31
Монарев
Остались в запасе
Волга
Шинник
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Волга - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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