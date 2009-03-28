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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Краснодар
Шинник - Краснодар: обзор матча 28 марта 2009
Шинник
28.03.2009, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
22'
М. Бурченко
24'
М. Деменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Краснодар
Замена
И. Герасимов
️️️️
С. Емельянов
Замена
В. Сафонов
️️️️
Рикардо
Замена
С. Соколов
️️️️
А. Олейник
Вторая желтая
Е. Калешин
Желтая карточка
Г. Олексич
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Михеев
Замена
А. Ндри
️️️️
Д. Половинчук
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Монарев
Замена
М. Бузникин
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
Е. Калешин
ГОЛ! 1:1!
М. Деменко
ГОЛ! 1:0!
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Шинник
2
Алли Ндри
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Краснодар
2
Сергей Соколов
ЦЗ
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Иван Герасимов
ЦФ
4-1-4-1
30
Песьяков
0
Олексич
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
25
Половинчук
25
Бочков
22
Кузнецов
22
Аджинджал
18
Яшин
8
Бурченко
31
Монарев
3-2-4-1
31
Пчелинцев
4
Коваленко
39
Цуканов
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Калешин
39
Рикардо
25
Деменко
90
Михеев
0
Емельянов
27
Олейник
18
Яшин
15
Бузникин
15
Бузникин
18
Яшин
25
Половинчук
2
Ндри
2
Ндри
25
Половинчук
31
Монарев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
31
Монарев
0
Емельянов
22
Герасимов
22
Герасимов
0
Емельянов
27
Олейник
2
Соколов
2
Соколов
27
Олейник
39
Рикардо
15
Сафонов
15
Сафонов
39
Рикардо
90
Михеев
50
Татарчук
50
Татарчук
90
Михеев
Остались в запасе
Шинник
Краснодар
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Шинник - Краснодар
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
5900 из 22990 зрителей (25%)
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