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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 19 апреля 2009
Шинник
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
1 : 0
Завершен
Волга
13'
С. Резников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волга
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
М. Аристархов
️️️️
А. Силютин
Замена
Р. Войдель
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
М. Семакин
Замена
А. Зернов
️️️️
Н. Митрович
Замена
А. Бочков
️️️️
М. Бузникин
Замена
А. Ндри
️️️️
Г. Олексич
18'
Желтая карточка
О. Трифонов
ГОЛ! 1:0!
С. Резников
13'
Желтая карточка
Г. Олексич
11'
Желтая карточка
А. Силютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волга
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Никола Митрович
ЦП
22
Андрей Силютин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
0
Ненад Иньяц
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Шинник
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Волга
40
Максим Аристархов
ЦФ
22
Александр Зернов
ЦФ
3-5-2
27
Правкин
0
Рикардо Силва
0
Олексич
16
Вьештица
22
Кузнецов
22
Аджинджал
18
Яшин
8
Бурченко
6
Резников
31
Монарев
15
Бузникин
4-3-1-2
6
Полянин
25
Буйволов
15
Андреев
32
Трифонов
0
Митрович
22
Силютин
14
Семакин
17
Турсунов
16
Хазов
0
Иньяц
0
Олексич
2
Ндри
2
Ндри
0
Олексич
18
Яшин
20
Войдель
20
Войдель
18
Яшин
15
Бузникин
25
Бочков
25
Бочков
15
Бузникин
22
Кузнецов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Кузнецов
22
Силютин
40
Аристархов
40
Аристархов
22
Силютин
0
Митрович
22
Зернов
22
Зернов
0
Митрович
Остались в запасе
Шинник
Волга
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Шинник - Волга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
6600 из 22990 зрителей (28%)
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