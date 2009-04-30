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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Шинник
Чита - Шинник: обзор матча 30 апреля 2009
Чита
30.04.2009, четверг, 12:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
37'
Г. Богю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Шинник
Желтая карточка
Р. Монарев
Замена
Г. Гармашов
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
А. Бочков
️️️️
Р. Войдель
Замена
Г. Олексич
️️️️
С. Яшин
Замена
В. Беличенко
️️️️
М. Крейсман
Замена
К. Ионов
️️️️
Г. Богю
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
М. Бузникин
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Резников
Замена
А. Подпругин
️️️️
С. Щеглов
ГОЛ! 1:0!
Г. Богю
Желтая карточка
И. Лесков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
0
Максим Крейсман
(К)
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
(К)
ЦФ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
11
Константин Ионов
ЦФ
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
2-5-1
1
Городов
2
Лесков
30
Агрофенин
0
Крейсман
10
Булатенко
8
Щеглов
9
Нагибин
20
Хабаров
0
Богю
3-4-1-2
27
Правкин
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
2
Ндри
6
Резников
18
Яшин
22
Аджинджал
20
Войдель
18
Бурмистров
15
Бузникин
31
Монарев
8
Щеглов
13
Подпругин
13
Подпругин
8
Щеглов
0
Крейсман
26
Беличенко
26
Беличенко
0
Крейсман
0
Богю
11
Ионов
11
Ионов
0
Богю
9
Нагибин
91
Гармашов
91
Гармашов
9
Нагибин
6
Резников
22
Кузнецов
22
Кузнецов
6
Резников
18
Яшин
0
Олексич
0
Олексич
18
Яшин
20
Войдель
25
Бочков
25
Бочков
20
Войдель
Остались в запасе
Чита
Шинник
14
Виталий Селецкий
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Чита - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
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1 : 1
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Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Посещаемость:
5400 из 10200 зрителей (52%)
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