Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Носта
Шинник - Носта: обзор матча 06 июля 2009
Шинник
06.07.2009, понедельник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 19 тур
2 : 1
Завершен
Носта
33'
С. Резников
41'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Носта
Замена
️️️️
М. Бузникин
Замена
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Замена
️️️️
Е. Кузнецов
Желтая карточка
М. Бузникин
Замена
️️️️
С. Резников
Замена
️️️️
В. Левшин
Замена
️️️️
А. Павленко
Замена
️️️️
А. Семенов
Замена
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 2:0!
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
С. Резников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
30
Максим Минеев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
0
Владислав Лунгу
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Иван Семенов
ПП
Главный тренер
Олег Саматов
3-1-4-1-1
27
Правкин
2
Ндри
0
Олексич
0
Рикардо Силва
25
Бочков
22
Кузнецов
8
Бурченко
22
Аджинджал
6
Резников
18
Бурмистров
15
Бузникин
3-2-3-1
1
Вавилин
77
Павленко
13
Семенов
22
Будников
27
Лебедев
30
Минеев
8
Семенов
77
Савенас
0
Лунгу
32
Левшин
Остались в запасе
Шинник
Носта
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Олег Саматов
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Олег Саматов
Статистика матча Шинник - Носта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Носта
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+