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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Шинник
Металлург Л - Шинник: обзор матча 03 октября 2009
Металлург Л
03.10.2009, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Шинник
+1
Вторая желтая
М. Бузникин
Замена
️️️️
А. Фомичев
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Ндри
Замена
️️️️
М. Бурченко
Красная карточка
М. Панин
Желтая карточка
А. Журавлев
Желтая карточка
А. Сторожук
Желтая карточка
Д. Косенко
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
️️️️
К. Курочкин
Желтая карточка
М. Бузникин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Михаил Костин
ЦП
2
Александр Сторожук
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
0
Кирилл Курочкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
3-2-5
0
Алексеев
2
Кренделев
9
Фомичев
80
Качан
19
Журавлев
45
Косенко
34
Алейник
2
Сторожук
21
Панин
0
Курочкин
10
Костин
3-5-1-1
27
Правкин
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
2
Ндри
6
Резников
22
Аджинджал
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
15
Бузникин
Остались в запасе
Металлург Л
Шинник
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Металлург Л - Шинник
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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