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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 08 сентября 2009
Урал
08.09.2009, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
47'
А. Герк
90+2'
А. Фидлер
15'
Г. Олексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Шинник
ГОЛ! 2:1!
А. Фидлер
+2
Замена
️️️️
В. Шишелов
Замена
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
А. Бочков
Замена
️️️️
С. Яшин
ГОЛ! 1:1!
А. Герк
Замена
️️️️
Е. Ятченко
Замена
️️️️
И. Чудин
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
И. Чудин
Желтая карточка
В. Шишелов
Желтая карточка
Р. Монарев
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Олексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
4-1-4-1
1
Солосин
34
Кацалапов
4
Степанец
2
Поворов
97
Ятченко
10
Фидлер
27
Чудин
36
Скрыльников
27
Шатов
8
Герк
55
Шишелов
3-1-4-1-1
27
Правкин
0
Рикардо Силва
0
Олексич
2
Ндри
25
Бочков
22
Кузнецов
18
Яшин
8
Бурченко
20
Войдель
18
Бурмистров
31
Монарев
Остались в запасе
Урал
Шинник
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Урал - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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