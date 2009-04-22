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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 22 апреля 2009
Шинник
22.04.2009, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 6 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
2'
Р. Монарев
20'
М. Бузникин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - КАМАЗ
Замена
Г. Олексич
️️️️
Р. Монарев
Замена
А. Бочков
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
А. Кренделев
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Настусенко
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
М. Бузникин
Замена
А. Перов
️️️️
А. Сидяев
Замена
З. Зеба
️️️️
С. Гогниев
Замена
Р. Войдель
️️️️
Е. Кузнецов
Желтая карточка
Д. Грачев
Замена
М. Комков
️️️️
А. Гудукин
Желтая карточка
М. Бурченко
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Желтая карточка
Д. Скороходов
ГОЛ! 2:0!
М. Бузникин
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Монарев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
0
Константин Деменко
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Шинник
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
КАМАЗ
33
Андрей Перов
ЦП
20
Зайко Зеба
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
3-5-2
27
Правкин
2
Ндри
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
6
Резников
18
Яшин
8
Бурченко
22
Аджинджал
22
Кузнецов
31
Монарев
15
Бузникин
3-5-2
16
Яшин
3
Сидяев
36
Грачев
4
Гудукин
19
Тодорович
0
Деменко
77
Настусенко
33
Кренделев
32
Скороходов
22
Кобялко
2
Гогниев
31
Монарев
0
Олексич
0
Олексич
31
Монарев
22
Кузнецов
20
Войдель
20
Войдель
22
Кузнецов
18
Яшин
25
Бочков
25
Бочков
18
Яшин
15
Бузникин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
15
Бузникин
3
Сидяев
33
Перов
33
Перов
3
Сидяев
2
Гогниев
20
Зеба
20
Зеба
2
Гогниев
77
Настусенко
77
Романенко
77
Романенко
77
Настусенко
4
Гудукин
10
Комков
10
Комков
4
Гудукин
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
6800 из 22990 зрителей (29%)
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