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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 14 мая 2009
Шинник
14.05.2009, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 10 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
8'
Н. Бурмистров
36'
Р. Войдель
88'
Г. Олексич
56'
А. Шуленин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
Замена
С. Кабанов
️️️️
Н. Бурмистров
+1
ГОЛ! 3:1!
Г. Олексич
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
Д. Лактионов
️️️️
А. Житников
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Яшин
Замена
А. Бочков
️️️️
Р. Войдель
Замена
И. Шестаков
️️️️
Г. Станковски
Замена
М. Бузникин
️️️️
Р. Монарев
ГОЛ! 2:1!
А. Шуленин
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Макаренко
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
А. Аравин
ГОЛ! 2:0!
Р. Войдель
Желтая карточка
А. Макаренко
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Б. Аджинджал
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Горан Станковски
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Cибирь
1
Ненад Ерич
ВР
0
Семен Семененко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Денис Лактионов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-5-1-1
30
Песьяков
2
Ндри
0
Рикардо Силва
0
Олексич
20
Войдель
8
Бурченко
22
Аджинджал
18
Яшин
6
Резников
18
Бурмистров
31
Монарев
3-2-3-2
1
Чепчугов
2
Аравин
17
Бухряков
4
Выходил
15
Житников
2
Самойлов
52
Зиновьев
9
Шуленин
8
Макаренко
13
Медведев
10
Станковски
18
Бурмистров
99
Кабанов
99
Кабанов
18
Бурмистров
31
Монарев
15
Бузникин
15
Бузникин
31
Монарев
18
Яшин
22
Кузнецов
22
Кузнецов
18
Яшин
20
Войдель
25
Бочков
25
Бочков
20
Войдель
15
Житников
9
Лактионов
9
Лактионов
15
Житников
52
Зиновьев
8
Васильев
8
Васильев
52
Зиновьев
10
Станковски
22
Шестаков
22
Шестаков
10
Станковски
8
Макаренко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
8
Макаренко
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
0
Семен Семененко
ЦЗ
1
Ненад Ерич
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Остались в запасе
0
Семен Семененко
ЦЗ
1
Ненад Ерич
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Шинник - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
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