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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 22 октября 2009
Шинник
22.10.2009, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 37 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
+1
Желтая карточка
А. Ревякин
Замена
М. Трусевич
️️️️
С. Коровушкин
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Бочков
Замена
А. Першин
️️️️
С. Егоров
Замена
Д. Голубов
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
И. Завалий
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Резников
Замена
Р. Монарев
️️️️
М. Бузникин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Балтика
16
Виталий Яковлев
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Алдин Джидич
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Правкин
2
Ндри
0
Рикардо Силва
16
Вьештица
99
Кабанов
25
Бочков
20
Войдель
6
Резников
22
Кузнецов
18
Бурмистров
15
Бузникин
3-2-3-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
27
Лебедев
3
Сидяев
15
Окорочков
18
Коровушкин
58
Егоров
17
Завалий
15
Бузникин
31
Монарев
31
Монарев
15
Бузникин
6
Резников
18
Яшин
18
Яшин
6
Резников
25
Бочков
33
Еркин
33
Еркин
25
Бочков
58
Егоров
27
Першин
27
Першин
58
Егоров
18
Коровушкин
30
Трусевич
30
Трусевич
18
Коровушкин
17
Завалий
85
Голубов
85
Голубов
17
Завалий
Остались в запасе
Шинник
Балтика
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
22
Беслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Иван Лях
0
Алдин Джидич
ЦП
5
Денис Матьола
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Зураб Саная
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
22
Беслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
0
Алдин Джидич
ЦП
5
Денис Матьола
ЦЗ
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Шинник - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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