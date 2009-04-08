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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Шинник
Анжи - Шинник: обзор матча 08 апреля 2009
Анжи
08.04.2009, среда, 16:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
55'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Шинник
Замена
С. Кабанов
️️️️
А. Сухов
Замена
М. Магомедов
️️️️
С. Сердюков
Желтая карточка
Б. Аджинджал
Замена
З. Арзиани
️️️️
Г. Ходжава
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
Р. Войдель
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
М. Бузникин
️️️️
С. Яшин
Замена
Н. Кажаров
️️️️
В. Мазалов
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
Желтая карточка
Г. Ходжава
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Вартан Мазалов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Анжи
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Шинник
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
88
Наваловский
13
Тагирбеков
17
Мамаев
88
Бакаев
23
Жосан
28
Ходжава
6
Цораев
29
Сердюков
12
Мазалов
3-1-5-1
27
Правкин
33
Сухов
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
25
Бочков
6
Резников
22
Аджинджал
18
Яшин
8
Бурченко
22
Кузнецов
31
Монарев
29
Сердюков
0
Магомедов
0
Магомедов
29
Сердюков
28
Ходжава
25
Арзиани
25
Арзиани
28
Ходжава
12
Мазалов
87
Кажаров
87
Кажаров
12
Мазалов
18
Яшин
15
Бузникин
15
Бузникин
18
Яшин
33
Сухов
99
Кабанов
99
Кабанов
33
Сухов
22
Кузнецов
20
Войдель
20
Войдель
22
Кузнецов
25
Бочков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
25
Бочков
Остались в запасе
Анжи
Шинник
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Анжи - Шинник
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Посещаемость:
15200 из 16500 зрителей (92%)
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