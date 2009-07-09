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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Витязь
Шинник - Витязь: обзор матча 09 июля 2009
Шинник
09.07.2009, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 20 тур
1 : 1
Завершен
Витязь
67'
А. Бочков (П)
57'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Витязь
Замена
️️️️
С. Мельников
Замена
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
️️️️
С. Анохин
Замена
️️️️
Г. Олексич
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
️️️️
А. Бочков
Замена
️️️️
И. Калашников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бочков
ГОЛ! 0:1!
Р. Григорян
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
М. Бурченко
Желтая карточка
А. Смирнов
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Витязь
1
Ренат Соколов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
89
Анатолий Измайлов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
3-1-4-1-1
30
Песьяков
2
Ндри
0
Олексич
0
Рикардо Силва
25
Бочков
6
Резников
8
Бурченко
22
Аджинджал
22
Кузнецов
18
Бурмистров
15
Бузникин
3-2-3-2
1
Соколов
89
Измайлов
14
Рогочий
3
Смирнов
22
Шабаев
55
Лобов
18
Архипов
4
Калашников
28
Григорян
13
Мельников
10
Анохин
Остались в запасе
Шинник
Витязь
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Шинник - Витязь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Шинник
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