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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Металлург Л
Шинник - Металлург Л: обзор матча 05 июня 2009
Шинник
05.06.2009, пятница, 18:30
Россия. Первый дивизион, 14 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
41'
Е. Ромалье Рикардо Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Металлург Л
Красная карточка
М. Обозный
Желтая карточка
М. Бузникин
ГОЛ! 1:0!
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
М. Костин
Желтая карточка
С. Яшин
Желтая карточка
Е. Ромалье Рикардо Силва
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Илья Телегин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Мохамед Диаби
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
7
Сергей Захаров
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-4-1-1
27
Правкин
2
Ндри
0
Олексич
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
20
Войдель
18
Яшин
22
Аджинджал
6
Резников
18
Бурмистров
15
Бузникин
3-2-2-1
1
Шамрин
6
Иванов
2
Сыропятов
9
Фомичев
45
Косенко
19
Журавлев
10
Костин
10
Телегин
10
Григорян
Остались в запасе
Шинник
Металлург Л
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Мохамед Диаби
ЦП
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
11
Максим Обозный
ЦФ
7
Сергей Захаров
ЦП
0
Анук Такам
ЦФ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
22
Евгений Кузнецов
ЦП
0
Мохамед Диаби
ЦП
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
33
Александр Еркин
ЦФ
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
11
Максим Обозный
ЦФ
7
Сергей Захаров
ЦП
0
Анук Такам
ЦФ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
16
Александр Кобзев
ВР
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Шинник - Металлург Л
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Шинник
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