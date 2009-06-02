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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Салют
Шинник - Салют: обзор матча 02 июня 2009
Шинник
02.06.2009, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 13 тур
4 : 2
Завершен
Салют
37'
Е. Ромалье Рикардо Силва
46'
С. Резников
63'
Р. Сурнев (АГ)
89'
Е. Кузнецов
30'
Н. Марков
64'
В. Ланько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Салют
Замена
С. Кабанов
️️️️
Р. Войдель
ГОЛ! 4:2!
Е. Кузнецов
Замена
Г. Олексич
️️️️
М. Бурченко
Вторая желтая
Р. Сурнев
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Бекетов
Желтая карточка
Р. Сурнев
Замена
Е. Шелютов
️️️️
А. Порошин
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Бузникин
Желтая карточка
М. Бурченко
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
А. Еркин
ГОЛ! 3:2!
В. Ланько
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Сурнев
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
И. Ермаков
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
А. Отюцкий
Замена
А. Беленов
️️️️
С. Котов
ГОЛ! 2:1!
С. Резников
Желтая карточка
В. Старков
ГОЛ! 1:1!
Е. Ромалье Рикардо Силва
Желтая карточка
Б. Аджинджал
ГОЛ! 0:1!
Н. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Сергей Правкин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
0
Емидио Ромалье Рикардо Силва
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Беслан Аджинджал
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
0
Виталий Ланько
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
30
Сергей Песьяков
ВР
99
Сергей Кабанов
ЦЗ
0
Геннадий Олексич
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
0
Мохамед Диаби
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
Салют
31
Александр Беленов
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Сергей Тонких
ЦП
0
Игорь Ермаков
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
3-5-2
27
Правкин
2
Ндри
16
Вьештица
0
Рикардо Силва
20
Войдель
8
Бурченко
18
Яшин
22
Аджинджал
6
Резников
33
Еркин
15
Бузникин
4-4-2
16
Котов
25
Жирный
13
Марков
4
Отюцкий
17
Старков
7
Бекетов
2
Сурнев
21
Коробкин
7
Шевченко
0
Ланько
0
Порошин
15
Бузникин
22
Кузнецов
22
Кузнецов
15
Бузникин
20
Войдель
99
Кабанов
99
Кабанов
20
Войдель
8
Бурченко
0
Олексич
0
Олексич
8
Бурченко
33
Еркин
25
Бочков
25
Бочков
33
Еркин
0
Порошин
0
Шелютов
0
Шелютов
0
Порошин
13
Марков
0
Ермаков
0
Ермаков
13
Марков
16
Котов
31
Беленов
31
Беленов
16
Котов
7
Бекетов
9
Лешонок
9
Лешонок
7
Бекетов
Остались в запасе
Шинник
Салют
0
Мохамед Диаби
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Иван Лях
7
Сергей Тонких
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
0
Мохамед Диаби
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Остались в запасе
7
Сергей Тонких
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шинник - Салют
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Шинник
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