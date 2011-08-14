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Эспаньол
Ваня Дркушич
Новости
€ 5 млн
Ваня Дркушич - новости
Эспаньол
30 октября 1999 (26)
#21 | Защитник
186 см
Словения
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Новости
Трансферы
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
Фото
«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
Игрок «Зенита» отказался от трансфера в клуб из ОАЭ
6 августа
4
Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо
22 июля
2
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
19 июля
5
Защитник «Зенита» едва не перешел в «Лацио»
17 июля
6
В «Зените» ответили на вопрос, почему в Петербурге так часто расчленяют людей
3 мая
7
Орлов выбрал лучшего из трех правых защитников «Зенита»
29 апреля
3
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
23 апреля
10
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
13 апреля
13
Дркушич объяснил, почему болельщики «Зенита» кидали бутылки в игроков «Спартака»
9 апреля
4
Дркушич высказался о перепалке игроков после матча «Зенит» – «Спартак»
9 апреля
35
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
8 марта
3
Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»
18 февраля
2
ПАОК отказался от покупки игрока «Зенита»
20 января
ПАОК улучшил предложение «Зениту» по Дркушичу
9 января
5
«Зенит» получил официальное предложение по трансферу Дркушича
9 января
3
Иностранный клуб вышел из переговоров по покупке игрока «Зенита»
9 января
2
Агент Дркушича высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»
6 января
«Зенит» выдвинул ПАОКу условия по трансферу Дркушича
3 января
1
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
2025.12.24 10:45
11
ПАОК готовит предложение по игроку «Зенита»
2025.12.23 18:18
«Зенит» может расстаться с легионером
2025.12.22 13:11
1
Фото
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.09.15 19:50
2
1
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