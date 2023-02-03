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    Ваня Дркушич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ваня
    Фамилия Дркушич
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 октября 1999 (23 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    10.02.2023 1' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    23'
    06.02.2023 1' - 46' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    23'
    06.02.2023 1' -46' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 1' -62' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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