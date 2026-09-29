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Ла Лига 2026/2027
Команды
Эспаньол
Ваня Дркушич
Статистика
€ 5 млн
Ваня Дркушич - статистика
Эспаньол
30 октября 1999 (26)
#21 | Защитник
186 см
Словения
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 85'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 64'
64'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
89' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
Был в запасе
Статистика по турнирам
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Испания. Примера 2026/2027
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Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
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Зенит
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0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
1' - 60'
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