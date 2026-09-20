Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Карпаты
Антон Жилкин
Статистика
€ 150 тыс
Антон Жилкин - статистика
Карпаты
14 апреля 2003 (23)
#36 | Вратарь
197 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингулец
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
1' - 54'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Ингулец
0 : 4
03.05.2025
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ингулец
1 : 0
30.04.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ингулец
0 : 1
25.04.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ингулец
1 : 2
14.04.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ингулец
0 : 1
04.04.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
0 : 0
28.03.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ингулец
1 : 0
16.03.2025
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ингулец
0 : 1
08.03.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ингулец
2 : 0
02.03.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
0 : 1
22.02.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
0 : 2
15.12.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Шахтер
6 : 0
23.11.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
5 : 2
03.11.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
2 : 1
29.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
2 : 2
22.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
14.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
5 : 0
30.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 1
25.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 1
17.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
0 : 0
10.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Главные новости
У Гусева появился вариант в Москве
16:09
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
9
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+