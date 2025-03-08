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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Рух
Ингулец - Рух: обзор матча 08 марта 2025
Ингулец
08.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Рух
90+7'
О. Притула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Рух
Желтая карточка
S. Kyslenko
90'
+7
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
О. Притула
Вторая желтая
Р. Волохатый
90'
+6
Желтая карточка
Р. Волохатый
79'
79'
Желтая карточка
Ю. Климчук
Замена
А. Жовтенко
️️️️
V. Dubilei
75'
Замена
И. Лосенко
️️️️
А. Пятов
75'
63'
Замена
А. Китела
️️️️
А. Ременяк
63'
Замена
О. Притула
️️️️
О. Горин
Замена
В. Фарасеенко
️️️️
О. Пушкарёв
59'
Замена
V. Sad
️️️️
B. Mogilnyi
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-4
12
Паламарчук
21
2
17
3
20
Волохатый
11
Пятов
59
99
27
Пушкарёв
42
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
92
Слюбик
19
Пастух
16
Рябов
19
Карабин
9
Ременяк
23
Бабукарра
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
4
27
Пушкарёв
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
27
Пушкарёв
59
10
10
59
11
Пятов
26
Лосенко
26
Лосенко
11
Пятов
9
Ременяк
75
Китела
75
Китела
9
Ременяк
25
Горин
10
Притула
10
Притула
25
Горин
Остались в запасе
Ингулец
Рух
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ингулец - Рух
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Арена-Львов
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