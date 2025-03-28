Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Верес
Ингулец - Верес: обзор матча 28 марта 2025
Ингулец
28.03.2025, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Верес
Замена
K. Svystun
️️️️
А. Пятов
88'
83'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Р. Степанюк
Замена
B. Mogilnyi
️️️️
V. Sad
78'
69'
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Шарай
69'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
В. Кучеров
Желтая карточка
И. Лосенко
68'
27'
Замена
М. Протасевич
️️️️
Г. Куция
Желтая карточка
Р. Волохатый
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
4-4-2
12
Паламарчук
4
44
Жовтенко
17
2
26
Лосенко
20
Волохатый
11
Пятов
10
99
27
Пушкарёв
3-3-1-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
7
Степанюк
27
Куция
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
11
Пятов
88
88
11
Пятов
10
59
59
10
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
29
Кучеров
8
Кльоц
8
Кльоц
29
Кучеров
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
Остались в запасе
Ингулец
Верес
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Pritsina, Sofia, Ukraine
Стадион:
Ингулец
Новости команд
Все
Ингулец
Верес
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:56
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:56
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+