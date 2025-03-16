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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Черноморец
Ингулец - Черноморец: обзор матча 16 марта 2025
Ингулец
16.03.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
18'
О. Пушкарёв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Черноморец
Замена
M. Skorokhod
️️️️
А. Пятов
90'
+3
74'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Б. Бутко
Замена
В. Фарасеенко
️️️️
О. Пушкарёв
74'
73'
Желтая карточка
И. Когут
64'
Замена
К. Попов
️️️️
O. Khoblenko
50'
Желтая карточка
Р. Карлос
46'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Л. Лацабидзе
46'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Габелок
ГОЛ! 1:0!
О. Пушкарёв
18'
11'
Желтая карточка
Э. Мустафаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
4-3-3
12
Паламарчук
21
44
Жовтенко
17
3
26
Лосенко
11
Пятов
10
27
Пушкарёв
59
99
3-3-1-1-2
1
Рудько
24
Джарджу
91
Бутко
15
Лацабидзе
22
6
Белошевский
66
Карлос
28
Габелок
95
Мустафаев
9
77
27
Пушкарёв
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
27
Пушкарёв
11
Пятов
87
87
11
Пятов
28
Габелок
25
Когут
25
Когут
28
Габелок
9
11
Попов
11
Попов
9
91
Бутко
21
Безбородько
21
Безбородько
91
Бутко
15
Лацабидзе
90
Шевцов
90
Шевцов
15
Лацабидзе
Остались в запасе
Ингулец
Черноморец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
18
Георгий Робакидзе
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ингулец - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Соловьян
(Киев)
Стадион:
Ингулец
Новости команд
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