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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Динамо К
Ингулец - Динамо К: обзор матча 03 мая 2025
Ингулец
03.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Динамо К
40'
Н. Шапаренко
55'
Н. Михайленко
57'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Динамо К
83'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Буяльский
Замена
R. Lisnyak
️️️️
И. Лосенко
81'
72'
Замена
М. Дячук
️️️️
Д. Попов
Замена
Р. Волохатый
️️️️
V. Sad
61'
Замена
А. Пятов
️️️️
B. Mogilnyi
61'
60'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
60'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Н. Шапаренко
60'
Замена
В. Бражко
️️️️
Н. Михайленко
57'
ГОЛ! 0:3!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Шапаренко
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Михайленко
Пас отдал
А. Тымчик
Замена
S. Malish
️️️️
А. Жовтенко
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Буяльский
Желтая карточка
А. Жовтенко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
4-3-3
36
Жилкин
21
44
Жовтенко
17
3
26
Лосенко
13
Фарасеенко
10
59
42
27
Пушкарёв
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
44
Жовтенко
2
2
44
Жовтенко
59
11
Пятов
11
Пятов
59
10
20
Волохатый
20
Волохатый
10
26
Лосенко
19
19
26
Лосенко
4
Попов
16
Дячук
16
Дячук
4
Попов
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Ингулец
Динамо К
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ингулец - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Ингулец
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