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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Колос
Ингулец - Колос: обзор матча 15 декабря 2024
Ингулец
15.12.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Колос
5'
Д. Боливар
57'
П. Ореховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Колос
Желтая карточка
V. Sad
85'
Замена
V. Sad
️️️️
Р. Волохатый
83'
79'
Замена
А. Салабай
️️️️
В. Велетень
Замена
R. Lisnyak
️️️️
А. Пятов
73'
71'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Боливар
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
B. Mogilnyi
59'
Замена
S. Kyslenko
️️️️
Д. Резепов
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Ореховский
Пас отдал
В. Велетень
46'
Замена
П. Ореховский
️️️️
D. Carioca
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боливар
Пас отдал
Д. Алефиренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Джованни Боливар
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
3-3-2-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
20
Волохатый
11
Пятов
26
Лосенко
97
Резепов
33
Мысык
59
29
Белоцерковец
3-1-2-1-3
31
Пахолюк
81
3
Козик
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Велетень
19
7
Алефиренко
9
Боливар
20
Волохатый
10
10
20
Волохатый
97
Резепов
99
99
97
Резепов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
59
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
59
19
10
Ореховский
10
Ореховский
19
10
Велетень
17
Салабай
17
Салабай
10
Велетень
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
Остались в запасе
Ингулец
Колос
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ингулец - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Ингулец
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