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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Ингулец
Кривбасс - Ингулец: обзор матча 25 августа 2024
Кривбасс
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
40'
О. Кожушко
6'
А. Пятов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Ингулец
86'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
А. Пятов
79'
Замена
V. Sad
️️️️
В. Белоцерковец
79'
Замена
М. Мысык
️️️️
С. Петько
Замена
Д. Кузик
️️️️
А. Микитишин
76'
66'
Желтая карточка
А. Козак
65'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
Я. Богунов
65'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
V. Dubilei
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
М. Лунев
63'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Е. Твердохлеб
46'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Понедельник
46'
ГОЛ! 1:1!
О. Кожушко
Пас отдал
М. Лунев
40'
Желтая карточка
И. Дибанго
17'
Желтая карточка
А. Понедельник
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Пятов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Александр Пятов
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
25
Дибанго
6
Конате
55
Стецков
8
Бизимана
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
97
По
14
Лунев
7
Кожушко
4-3-2-1
12
Паламарчук
4
23
Шершень
2
91
Мельничук
11
Пятов
32
Петько
20
Волохатый
11
Богунов
10
Козак
29
Белоцерковец
77
Понедельник
14
Драмбаев
14
Драмбаев
77
Понедельник
7
Микитишин
17
Кузик
17
Кузик
7
Микитишин
9
Твердохлеб
11
Вакулко
11
Вакулко
9
Твердохлеб
14
Лунев
10
Хомченовский
10
Хомченовский
14
Лунев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
29
Белоцерковец
10
10
29
Белоцерковец
32
Петько
33
Мысык
33
Мысык
32
Петько
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Кривбасс
Ингулец
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Бандейра
ЦЗ
8
Маттео Аморосо
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Кривбасс - Ингулец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Металлург
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