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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Оболонь
Ингулец - Оболонь: обзор матча 04 апреля 2025
Ингулец
04.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Оболонь
14'
К. Бычек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Оболонь
90'
+3
Желтая карточка
Т. Мороз
90'
Замена
Д. Карась
️️️️
М. Грисьо
Желтая карточка
S. Kyslenko
89'
Замена
V. Chaban
️️️️
О. Пушкарёв
87'
Желтая карточка
S. Malish
79'
70'
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Груша
70'
Замена
С. Суханов
️️️️
Д. Устименко
Замена
S. Kyslenko
️️️️
B. Mogilnyi
67'
62'
Замена
Т. Мороз
️️️️
Р. Черненко
46'
Замена
В. Близниченко
️️️️
К. Бычек
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Бычек
Пас отдал
Д. Устименко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
4-3-3
12
Паламарчук
4
3
17
2
10
20
Волохатый
11
Пятов
27
Пушкарёв
42
59
3-1-1-3-2
31
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
17
Черненко
97
Ильин
25
Груша
77
Бычек
9
Устименко
11
Грисьо
27
Пушкарёв
11
11
27
Пушкарёв
59
99
99
59
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
17
Черненко
4
Мороз
4
Мороз
17
Черненко
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
Остались в запасе
Ингулец
Оболонь
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Ингулец - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Omelchenko, Oleksandr, Ukraine
Стадион:
Ингулец
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