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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - ЛНЗ
Ингулец - ЛНЗ: обзор матча 20 апреля 2025
Ингулец
20.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - ЛНЗ
87'
Желтая карточка
Х. Салиху
Замена
V. Dubilei
️️️️
K. Svystun
84'
Замена
S. Malish
️️️️
А. Жовтенко
75'
Желтая карточка
В. Фарасеенко
74'
67'
Замена
Г. Пасич
️️️️
А. Каплиенко
Желтая карточка
K. Svystun
63'
38'
Желтая карточка
Ф. Момо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
3-5-1-1
12
Паламарчук
3
44
Жовтенко
17
26
Лосенко
20
Волохатый
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
88
59
4-4-3
22
Путря
55
Салиху
4
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Тилль
7
6
Танковский
22
Момо
99
2
Макуана
88
4
4
88
44
Жовтенко
2
2
44
Жовтенко
18
Каплиенко
11
Пасич
11
Пасич
18
Каплиенко
Остались в запасе
Ингулец
ЛНЗ
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ингулец - ЛНЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Соловьян
(Киев)
Стадион:
Ингулец
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