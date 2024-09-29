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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Ингулец
Оболонь - Ингулец: обзор матча 29 сентября 2024
Оболонь
29.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ингулец
58'
В. Груша
85'
В. Близниченко
90+1'
А. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Ингулец
Желтая карточка
В. Приймак
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Мысык
Желтая карточка
Р. Тарануха
90'
+5
Желтая карточка
В. Курко
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Козак
Пас отдал
Я. Богунов
Замена
В. Курко
️️️️
В. Груша
88'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Витенчук
88'
Замена
Д. Карась
️️️️
М. Грисьо
88'
86'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
А. Пятов
ГОЛ! 2:0!
В. Близниченко
85'
82'
Замена
М. Мысык
️️️️
М. Мельничук
76'
Желтая карточка
А. Козак
72'
Желтая карточка
М. Мельничук
70'
Замена
Я. Богунов
️️️️
О. Пушкарёв
70'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
V. Sad
Замена
А. Осман
️️️️
П. Стасюк
66'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
62'
ГОЛ! 1:0!
В. Груша
58'
54'
Желтая карточка
О. Пушкарёв
46'
Замена
Д. Резепов
️️️️
S. Kyslenko
Желтая карточка
Р. Черненко
37'
18'
Желтая карточка
В. Виливальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Федоривский
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
25
Груша
11
Грисьо
13
Мединский
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
27
Пушкарёв
95
Стасюк
5
Осман
5
Осман
95
Стасюк
25
Груша
5
Курко
5
Курко
25
Груша
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
91
Мельничук
33
Мысык
33
Мысык
91
Мельничук
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
97
Резепов
97
Резепов
99
27
Пушкарёв
11
Богунов
11
Богунов
27
Пушкарёв
11
Пятов
19
19
11
Пятов
Остались в запасе
Оболонь
Ингулец
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Оболонь - Ингулец
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Ryda Mykhailo,
Стадион:
Оболонь
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