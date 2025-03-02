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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Кривбасс
Ингулец - Кривбасс: обзор матча 02 марта 2025
Ингулец
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
14'
О. Пушкарёв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Кривбасс
Замена
А. Пятов
️️️️
И. Лосенко
82'
Замена
А. Жовтенко
️️️️
V. Dubilei
75'
Замена
V. Sad
️️️️
S. Kyslenko
72'
Замена
B. Mogilnyi
️️️️
О. Пушкарёв
72'
66'
Желтая карточка
В. Виливальд
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
44'
Желтая карточка
Д. Соса
ГОЛ! 1:0!
О. Пушкарёв
Пас отдал
Р. Волохатый
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Хрвое Илич
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Кривбасс
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
85
Алексей Пличко
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-2-2-3
12
Паламарчук
2
17
21
3
4
20
Волохатый
26
Лосенко
99
27
Пушкарёв
42
4-3-3
30
Маханьков
17
Кузик
3
Романчук
4
Виливальд
25
Дибанго
77
Понедельник
8
Аморосо
10
Хомченовский
7
Соса
7
Микитишин
23
Илич
4
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
26
Лосенко
11
Пятов
11
Пятов
26
Лосенко
99
10
10
99
27
Пушкарёв
59
59
27
Пушкарёв
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
Остались в запасе
Ингулец
Кривбасс
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
43
Ihor Omelchenko
ВР
43
Ihor Omelchenko
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ингулец - Кривбасс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Задиран
(Киевская обл.)
Стадион:
Ингулец
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