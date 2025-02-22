Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Полесье
Ингулец - Полесье: обзор матча 22 февраля 2025
Ингулец
22.02.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
63'
F. Batista
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Полесье
84'
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
Т. Коста
Замена
M. Skorokhod
️️️️
А. Пятов
84'
Замена
В. Фарасеенко
️️️️
V. Sad
76'
Замена
S. Kyslenko
️️️️
И. Лосенко
76'
74'
Замена
Б. Леднев
️️️️
F. Batista
74'
Замена
М. Мельниченко
️️️️
А. Андриевский
63'
ГОЛ! 0:1!
F. Batista
Пас отдал
А. Назаренко
62'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Т. Йосефи
58'
Желтая карточка
Э. Сарапий
17'
Желтая карточка
Г. Майсурадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
3-2-4-2
12
Паламарчук
44
44
Жовтенко
17
2
21
26
Лосенко
10
20
Волохатый
11
Пятов
59
27
Пушкарёв
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
30
Йосефи
6
Коста
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
10
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
87
87
11
Пятов
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
18
Андриевский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
18
Андриевский
9
30
Леднев
30
Леднев
9
30
Йосефи
7
Назаренко
7
Назаренко
30
Йосефи
6
Коста
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
6
Коста
Остались в запасе
Ингулец
Полесье
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ингулец - Полесье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Ингулец
Новости команд
Все
Ингулец
Полесье
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Карпаты» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+