Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Ингулец
Верес - Ингулец: обзор матча 22 сентября 2024
Верес
22.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ингулец
65'
Д. Кльоц
39'
S. Malish
45'
В. Виливальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Ингулец
90'
+5
Желтая карточка
S. Malish
90'
+4
Желтая карточка
А. Ситало
90'
+1
Желтая карточка
О. Пушкарёв
89'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
В. Белоцерковец
89'
Замена
М. Мысык
️️️️
А. Козак
78'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
V. Dubilei
78'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
V. Sad
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
М. Протасевич
76'
73'
Желтая карточка
V. Dubilei
67'
Замена
А. Ситало
️️️️
S. Kyslenko
ГОЛ! 1:2!
Д. Кльоц
65'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
Г. Куция
46'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Я. Сикейра
46'
Замена
В. Дахновский
️️️️
В. Шарай
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
В. Виливальд
Пас отдал
А. Козак
39'
ГОЛ! 0:1!
S. Malish
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
3-1-3-3
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
2
Смиян
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
4
20
Волохатый
11
Пятов
10
10
Козак
99
29
Белоцерковец
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
17
Протасевич
27
27
17
Протасевич
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
29
Белоцерковец
26
Сидоренко
26
Сидоренко
29
Белоцерковец
10
Козак
33
Мысык
33
Мысык
10
Козак
10
7
Козыренко
7
Козыренко
10
99
17
Ситало
17
Ситало
99
4
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
4
Остались в запасе
Верес
Ингулец
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Иван Лосенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Верес - Ингулец
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
Новости команд
Все
Верес
Ингулец
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+