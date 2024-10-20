Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Ингулец
ЛНЗ - Ингулец: обзор матча 20 октября 2024
ЛНЗ
20.10.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Ингулец
Замена
Д. Олейник
️️️️
О. Тилль
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Момо
88'
88'
Замена
B. Mogilnyi
️️️️
В. Белоцерковец
Замена
Г. Пасич
️️️️
Д. Топалов
81'
Замена
А. Авагимян
️️️️
М. Яшари
81'
79'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
А. Пятов
Замена
В. Бойко
️️️️
О. Халаила
76'
71'
Желтая карточка
V. Sad
Желтая карточка
Н. Муравский
69'
69'
Замена
V. Sad
️️️️
А. Ситало
69'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
Д. Резепов
69'
Замена
S. Kyslenko
️️️️
И. Лосенко
66'
Желтая карточка
Д. Резепов
45'
+1
Желтая карточка
Р. Волохатый
Желтая карточка
A. Dajko
45'
+1
45'
Пенальти не реализован!
М. Мельничук
Пенальти не реализован!
Ш. Ноникашвили
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
97
Денис Резепов
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
10
Valerii Sad
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-1-2-1-3
55
Салиху
4
34
Муравский
22
Путря
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
12
Топалов
19
Халаила
99
22
Момо
4-3-1-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
2
91
Мельничук
20
Волохатый
26
Лосенко
11
Пятов
97
Резепов
17
Ситало
29
Белоцерковец
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
19
Халаила
18
Бойко
18
Бойко
19
Халаила
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Яшари
17
Ситало
10
10
17
Ситало
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
29
Белоцерковец
59
59
29
Белоцерковец
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
97
Резепов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
97
Резепов
Остались в запасе
ЛНЗ
Ингулец
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Александр Козак
ЛВ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча ЛНЗ - Ингулец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
George Nazarii,
Стадион:
Черкасы-Арена
Новости команд
Все
ЛНЗ
Ингулец
«Эпицентр» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:54
УПЛ: шансы «Эпицентра» и «ЛНЗ» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:31
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эпицентр» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:54
УПЛ: шансы «Эпицентра» и «ЛНЗ» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:31
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+