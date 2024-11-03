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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ингулец
Динамо К - Ингулец: обзор матча 03 ноября 2024
Динамо К
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Ингулец
4'
В. Ванат
25'
В. Кабаев
39'
Н. Шапаренко
44'
В. Ванат
73'
Н. Шапаренко
34'
S. Kyslenko
57'
Т. Михавко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ингулец
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
85'
83'
Замена
V. Chaban
️️️️
B. Mogilnyi
Замена
Н. Михайленко
️️️️
Н. Шапаренко
81'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
81'
79'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
А. Пятов
ГОЛ! 5:2!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Ванат
73'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Буяльский
71'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
А. Караваев
71'
71'
Замена
А. Ситало
️️️️
S. Kyslenko
71'
Замена
V. Dubilei
️️️️
О. Пушкарёв
63'
Желтая карточка
М. Мысык
57'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Т. Михавко
46'
Замена
R. Lisnyak
️️️️
С. Петько
ГОЛ! 4:1!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Шапаренко
44'
ГОЛ! 3:1!
Н. Шапаренко
39'
35'
Желтая карточка
О. Пушкарёв
34'
ГОЛ! 2:1!
S. Kyslenko
Пас отдал
В. Виливальд
ГОЛ! 2:0!
В. Кабаев
Пас отдал
А. Караваев
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Ванат
Пас отдал
В. Дубинчак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
17
Артем Ситало
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
2-3-1-4
12
Паламарчук
4
Виливальд
2
32
Петько
20
Волохатый
11
Пятов
33
Мысык
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
99
59
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
20
Караваев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Караваев
27
Пушкарёв
4
4
27
Пушкарёв
59
11
11
59
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
99
17
Ситало
17
Ситало
99
32
Петько
19
19
32
Петько
Остались в запасе
Динамо К
Ингулец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Динамо К - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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