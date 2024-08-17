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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Ингулец
Полесье - Ингулец: обзор матча 17 августа 2024
Полесье
17.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
45+2'
А. Назаренко
41'
В. Виливальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Ингулец
89'
Замена
Д. Резепов
️️️️
В. Белоцерковец
83'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
V. Dubilei
83'
Замена
V. Sad
️️️️
Р. Волохатый
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Э. Мустафаев
79'
Желтая карточка
J. Vialle
74'
Замена
Б. Макуана
️️️️
А. Назаренко
72'
64'
Замена
С. Петько
️️️️
R. Lisnyak
64'
Замена
О. Пушкарёв
️️️️
Я. Богунов
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Г. Майсурадзе
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Назаренко
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Виливальд
39'
Желтая карточка
R. Lisnyak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-1-3-2
1
Кудрик
29
Смоляков
34
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
9
Бристрич
95
Мустафаев
4-2-2-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
11
Пятов
20
Волохатый
10
Козак
11
Богунов
29
Белоцерковец
19
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
95
Мустафаев
9
Эрнандес
9
Эрнандес
95
Мустафаев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
19
32
Петько
32
Петько
19
20
Волохатый
10
10
20
Волохатый
29
Белоцерковец
97
Резепов
97
Резепов
29
Белоцерковец
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
Остались в запасе
Полесье
Ингулец
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Полесье - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Центральный
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