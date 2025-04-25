Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Александрия
Ингулец - Александрия: обзор матча 25 апреля 2025
Ингулец
25.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
27'
Т. Кара
27'
Т. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Александрия
82'
Замена
А. Кулаков
️️️️
К. Ковалец
Замена
S. Kyslenko
️️️️
В. Фарасеенко
82'
75'
Замена
А. Беляев
️️️️
Т. Кара
75'
Замена
Н. Кравченко
️️️️
Д. Скорко
71'
Желтая карточка
А. Козак
71'
Желтая карточка
А. Козак
Замена
I. Gadzhuk
️️️️
А. Пятов
68'
59'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Е. Смирный
Замена
V. Sad
️️️️
B. Mogilnyi
59'
Желтая карточка
В. Фарасеенко
47'
Желтая карточка
В. Фарасеенко
47'
46'
Замена
А. Мартынюк
️️️️
Т. Ндика Матам
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кара
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
10
Valerii Sad
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-5-2
12
Паламарчук
17
44
Жовтенко
3
26
Лосенко
13
Фарасеенко
11
Пятов
20
Волохатый
88
59
27
Пушкарёв
3-4-2-1
1
Ермаков
44
Кампуш
22
Скорко
16
Ндика Матам
31
Шабанов
19
Шепелев
8
Смирный
5
Калюжный
59
Козак
6
Ковалец
77
Кара
59
10
10
59
11
Пятов
42
42
11
Пятов
13
Фарасеенко
99
99
13
Фарасеенко
16
Ндика Матам
24
Мартынюк
24
Мартынюк
16
Ндика Матам
22
Скорко
4
Кравченко
4
Кравченко
22
Скорко
8
Смирный
15
Мишнев
15
Мишнев
8
Смирный
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
6
Ковалец
10
Кулаков
10
Кулаков
6
Ковалец
Остались в запасе
Ингулец
Александрия
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
55
Mykyta Dzen
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Ингулец - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Ингулец
Новости команд
Все
Ингулец
Александрия
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+