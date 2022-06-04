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Шарль Каборе
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Месси на грани вылета из ЛЧ: следите за ответным матчем против «Баварией» с фрибетом в 2000 рублей!
8 марта
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Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
22:44
Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
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00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
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00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
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В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
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«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
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Шарль Каборе - новости
#77 | Полузащитник
Имя
Шарль
Фамилия
Каборе
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
9 февраля 1988 (35 лет)
Рост
181
Вес
75
Стоимость:
€ 300
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
4 июня 2022
09:53
Фото
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
15 мая 2021
20:28
Каборе: «Летом покину «Динамо». У меня есть предложения из России и Турции»
1
4 марта 2021
10:21
Каборе близок к уходу из «Динамо»
7
10 февраля 2021
23:23
Видео
«Команда поздравила от души!» Каборе в честь дня рождения измазали тортом
1
9 февраля 2021
13:13
Фото
«Без паники! Возраст – не проблема». «Динамо» поздравило Каборе с днем рождения
20 января 2021
21:16
Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»
1
6 июля 2020
14:33
«СЭ»: «Динамо» изолировалось на клубной базе до конца сезона
4
4 июля 2020
19:53
В «Динамо» не исключили, что Каборе и Н‘Жи в этом сезоне больше не сыграют
3 июля 2020
17:47
Игрок «Динамо» Каборе вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам
2 июля 2020
18:55
«СЭ»: Н'Жи сможет сыграть с «Арсеналом», Шиманьски и Каборе выйдут из карантина в воскресенье
1
07:24
Каборе могут выписать из больницы в конце недели. У игрока «Динамо» коронавирус
1
23 июня 2020
14:42
Фото
Каборе положили в больницу с коронавирусом
10
20 июня 2020
20:17
Карпов: «В «Динамо» Н’Жи, Каборе и, предположительно, Комличенко заразились коронавирусом»
72
7 июня 2020
16:57
Каборе близок к уходу из «Динамо»
4
22 января 2020
11:57
«Чемпионат»: «Динамо» сомневается в продлении контрактов Панченко и Каборе
4
2 января 2020
11:35
Фото
Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах
6
18 декабря 2019
16:53
Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
5
2 ноября 2019
15:35
«Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты
9 августа 2019
10:34
Каборе – перед матчем с «Зенитом»: «Должны показать хороший результат»
4
3 августа 2019
21:08
Уткин – об игре Каборе в матче со «Спартаком»: «Применима присказка «насрал больше лошади»
9
17 июля 2019
22:57
Каборе: «Хочется верить, что предстоящие 2 года в «Динамо» затмят те 7 лет, которые я провел в Краснодаре»
17
18:26
Фото
«Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта с Каборе
8
10 июля 2019
19:58
Шарль Каборе стал игроком «Динамо»
25
27 мая 2019
17:53
Селюк: «Такой игрок, как Каборе, жизненно необходим «Спартаку». Кононов знает, что он профессионал»
11
26 мая 2019
12:44
Фото
«Краснодар» выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе. Игроки покинут клуб летом
11
20 мая 2019
16:53
«Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона
12
6 мая 2019
12:17
Селюк: «Краснодар» не хочет продлевать Каборе из-за возраста, но подписывает 30-летнего Фьолусона. Осваивают деньги из бюджета?»
15
12 апреля 2019
16:19
Селюк: «Конкретные предложения по Каборе от других клубов есть, но переговоры пока не ведем»
2
14:59
Каборе: «Спартак» – хорошая команда. Но из уважения к «Краснодару» комментировать ситуацию не хочу»
16
11 марта 2019
14:49
Селюк: «Странно, что бесплатный Каборе обсуждается как возрастной, а Еременко, Попов и Адриано – как хорошие трансферы»
7
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