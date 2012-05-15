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Шарль Каборе
Новости
Шарль Каборе - новости
Завершил карьеру
9 февраля 1988 (38)
#77 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Буркина-Фасо | Франция
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«Краснодар» благословили на чемпионство
17 августа
5
Определен лучший футболист России
14 августа
4
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
25 июня
3
«Я просто кричал от холода»: Каборе назвал российский город, в который не хочет возвращаться
17 июня
3
ВАР призвали упразднить: «Это катастрофа, надо играть без него»
15 мая
12
Каборе ответил, какой клуб популярнее в России – «Спартак» или «Зенит»
2025.02.07 22:54
13
Каборе рассказал, чем занимается после карьеры
2025.02.06 23:15
Фото
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Каборе: «Летом покину «Динамо». У меня есть предложения из России и Турции»
2021.05.15 20:28
1
Каборе близок к уходу из «Динамо»
2021.03.04 10:21
7
Видео
«Команда поздравила от души!» Каборе в честь дня рождения измазали тортом
2021.02.10 23:23
1
Фото
«Без паники! Возраст – не проблема». «Динамо» поздравило Каборе с днем рождения
2021.02.09 13:13
Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»
2021.01.20 21:16
1
«СЭ»: «Динамо» изолировалось на клубной базе до конца сезона
2020.07.06 14:33
3
В «Динамо» не исключили, что Каборе и Н‘Жи в этом сезоне больше не сыграют
2020.07.04 19:53
Игрок «Динамо» Каборе вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам
2020.07.03 17:47
«СЭ»: Н'Жи сможет сыграть с «Арсеналом», Шиманьски и Каборе выйдут из карантина в воскресенье
2020.07.02 18:55
1
Каборе могут выписать из больницы в конце недели. У игрока «Динамо» коронавирус
2020.07.02 07:24
1
Фото
Каборе положили в больницу с коронавирусом
2020.06.23 14:42
10
Карпов: «В «Динамо» Н’Жи, Каборе и, предположительно, Комличенко заразились коронавирусом»
2020.06.20 20:17
59
Каборе близок к уходу из «Динамо»
2020.06.07 16:57
4
«Чемпионат»: «Динамо» сомневается в продлении контрактов Панченко и Каборе
2020.01.22 11:57
4
Фото
Полузащитник «Динамо» Каборе – самый удаляемый игрок десятилетия в топ-10 европейских лигах
2020.01.02 11:35
6
Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
2019.12.18 16:53
5
«Динамо», уступая в счете «Ахмату», осталось в меньшинстве. Каборе получил две желтых карточки за три минуты
2019.11.02 15:35
Каборе – перед матчем с «Зенитом»: «Должны показать хороший результат»
2019.08.09 10:34
4
Уткин – об игре Каборе в матче со «Спартаком»: «Применима присказка «насрал больше лошади»
2019.08.03 21:08
9
Каборе: «Хочется верить, что предстоящие 2 года в «Динамо» затмят те 7 лет, которые я провел в Краснодаре»
2019.07.17 22:57
16
Фото
«Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта с Каборе
2019.07.17 18:26
8
Шарль Каборе стал игроком «Динамо»
2019.07.10 19:58
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3
4
5
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